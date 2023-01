L’Atlético de Madrid s’est mis d’accord avec un club anglais pour João Felix

La suite après cette publicité

João Felix va finalement bien partir de l’Atlético de Madrid. Désireux de changer d’air pour découvrir un nouveau projet qui lui conviendrait mieux, le jeune attaquant portugais était courtisé par plusieurs clubs de Premier League, dont Arsenal et Manchester United premièrement. Le président général de l’Atletico, Enrique Cerezo, a toujours été clair au sujet de sa pépite de 23 ans. «Rien n’est impossible dans la vie, mais la chose normale est que João Félix reste à l’Atlético de Madrid», avait-il assuré à la Cadena SER.

La porte était alors entrouverte pour un départ João Felix, mais pas à n’importe quel prix. La direction des Colchoneros demandait un montant colossal pour son attaquant, sous contrat jusqu’en juin 2026. Un prêt payant de plus avec une option d’achat fixée à environ 80 M€ avait été annoncé et cela avait vite refroidi les prétendants. Mais un autre club anglais est ensuite passé à l’attaque pour doubler tout le monde et s’offrir le Portugais aux cinq buts et trois passes décisives, en 20 matches avec l’Atlético, cette saison.

Selon les dernières informations de The Athletic, Chelsea aurait conclu un accord verbal pour recruter João Felix, en prêt. Aucun accord n’a encore été signé, mais les Blues devrait payer un montant de 11 millions d’euros pour l’enrôler, ce qui semble inférieur à ce que les dirigeants madrilènes voulaient initialement. Le média britannique affirme également qu’il y a bien eu l’intérêt de Manchester United et d’Arsenal, mais Felix a davantage été attiré par le projet des Blues.

En reconstruction depuis le départ de Roman Abramovitch, le club londonien pourrait alors frapper un gros coup en s’offrant la nouvelle pépite du football portugais. Après les arrivées de Marc Cucurella, Raheem Sterling ou encore Wesley Fofana l’été dernier, l’attaquant David Datro Fofana de Molde et le défenseur Benoit Badiashile de Monaco ont aussi renforcé les Blues cet hiver. L’arrivée de João Felix permettrait à Chelsea d’entamer sa nouvelle ère…