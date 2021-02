Ligue 1 : Nîmes et Nantes se partagent les points dans le match de la peur, Lorient renverse l'ASSE

L'effet Kombouaré va-t-il continuer ? Après sa victoire contre Angers et le nul face à l'OM, le FC Nantes se rendait ce dimanche au Stade des Costières pour y défier le Nîmes Olympique dans un match de la peur. Dix-huitièmes, les Canaris affrontaient en effet les premiers non-relégables, les Crocos occupant la 17e place avec un petit point de plus. Avec Coco, Kolo Muani et Simon en attaque, Antoine Kombouaré espérait voir son équipe faire trembler les filets pour prendre les trois points alors qu'en face, Pascal Plancque comptait sur son capitaine Ripart pour faire le boulot devant.

Sous le soleil nîmois, les Canaris prenaient cette rencontre par le bon bout et Meling sauvait déjà son équipe devant Chirivella (22e). Mais cinq minutes plus tard, les filets tremblaient puisque Blas, trouvé en retrait, ouvrait le score d'une frappe qui heurtait avant le poteau (27e, 0-1). Après une première période maîtrisée, les Canaris remettaient globalement ça après la pause. Mais après un dégagement contré de Castelletto, Koné profitait de cette chance pour égaliser (76e, 1-1). Derrière, les Crocos poussaient mais Lafont brillait devant Miguel (79e), qui voyait rouge ensuite (90e+1). Le score en restait là. Toujours invaincus avec Antoine Kombouaré sur le banc, les Nantais restaient dans la zone rouge mais au dix-neuvième rang, à un point du NO, dix-huitième.

Fin de série pour le RC Lens, Lorient surprend Saint-Etienne

Au Stade Raymond Kopa, Angers et Lens croisaient eux le fer pour un match de première partie de tableau. Dixièmes, les Scoïstes voulaient revenir à deux points des Sang-et-or, qui souhaitaient eux reprendre leur cinquième place, occupée par Metz depuis ce samedi. Après des buts de Diony et Mangani sur penalty, les visiteurs relançaient la partie grâce à Clauss avant l'égalisation de Kalimuendo à la 90e+2 (2-2). Après six matches sans défaite toutes compétitions confondues, le RC Lens enchaînait et restait sixième. Le SCO confortait sa dixième place.

Dans les autres matches de l'après-midi, Lorient recevait Saint-Etienne au Moustoir. En première période, Moukoudi ouvrait le score sur corner mais Lauriente, d'un magnifique coup-franc, égalisait pour les Merlus dans le deuxième acte. Le numéro 28, entré en jeu, offrait même la victoire aux siens du gauche (88e). Score final 2-1, ce qui permet au FCL de sortir de la zone rouge, alors que l'ASSE est toujours 15e. Enfin, Reims et Montpellier avaient rendez-vous en Champagne-Ardenne mais le spectacle n'a pas été au rendez-vous avec un match nul et vierge.

Les résultats de 15h :