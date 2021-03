EdF : Zinedine Zidane ne comprend toujours pas l'absence de Benzema

Un doublé et une passe décisive. Lors du match entre le Celta de Vigo et le Real Madrid (victoire 3-1 des Merengues), Karim Benzema a brillé ce samedi. De quoi ravir son entraîneur Zinedine Zidane en conférence de presse : «vous avez raison de m'interroger sur lui car il est génial. Pour les gens qui aiment le football, regarder Karim est un luxe car nous l'apprécions et ses coéquipiers aussi. Nous devons continuer car Karim fait la différence et il sait que ses coéquipiers sont importants.»

Mais rapidement, l'absence de KB9 en équipe de France est arrivée sur la table. Et le champion du Monde 1998 a été clair. «Tu ne comprends pas, je ne comprends pas... Mais bon, en tant qu'entraîneur du Real Madrid, je préfère qu'il reste avec nous. Ce qu'il a fait aujourd'hui est spectaculaire. Je suis content, parce qu'il travaille dur et qu'il en veut plus», a conclu Zinedine Zidane.