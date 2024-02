Montpellier - Lyon: les compositions officielles

La vingt-et-unième journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec le match entre Montpellier et L’Olympique Lyonnais. À domicile, les Montpelliérains s’organisent en 4-4-2 avec Lecomte aux cages. En défense, on retrouve Omeragic, Kouyaté, Hefti et Sagnan. Sylla, Ferri, Savanier et Chotard occupent le milieu de terrain de Montpellier. Nordin et Adams vont animer l’attaque du MHSC.

L’OL s’articule en 4-3-3 avec Lopes qui officie comme dernier rempart. En défense, on retrouve Tagliafico, Caleta-Car, O’Brien et Maitland-Niles. Tolisso, Matic et Caqueret occupent le milieu de terrain. Et enfin, Benrahma, Lacazette et Nuamah vont animer l’attaque lyonnaise.

Les compositions

Montpellier: Lecomte - Omeragic, Koyaté, Sagnan, Hefti - Sylla, Savanier, Chotard, Ferri - Nordin, Adams,

L’Olympique Lyonnais: Lopes - Tagliafico, Caleta-Car, O’Brien, Maitland-Niles - Tolisso, Matic, Caqueret - Benrahma, Lacazette, Nuamah