Real Madrid - Manchester City : les compositions probables

C’est peut-être la plus belle affiche que peut nous offrir le football européen actuellement. Un duel entre le Real Madrid et Manchester City au Santiago Bernabéu. L’an dernier, Merengues et Skyblues s’étaient déjà affrontés en demi-finales de la compétition, avec un scénario complètement fou lors du match retour, qui a vu le Real Madrid signer un retournement de situation éblouissant dans le temps additionnel, puis en prolongations. Avant de gagner la finale, face à Liverpool.

Un sacre en Europe, c’est ce dont rêve Manchester City. L’écurie mancunienne, qui a désormais l’habitude de faire la loi en Angleterre, attend encore d’en faire de même en Ligue des Champions. Pour beaucoup d’observateurs, c’est maintenant ou jamais… Et Pep Guardiola en est probablement plus que conscient, avec une pression monstre sur les épaules. Nul doute que la façon d’aborder la rencontre était bien différente du côté de Carlo Ancelotti, habitué à ce genre de contexte et de confrontation, qu’il a très souvent l’habitude de remporter.

Haaland sera scruté par tout le monde

Pour ce choc, le coach italien doit tout de même se passer d’Eder Militão et du blessé de longue date Ferland Mendy, ainsi que de Dani Ceballos, devenu important dans la rotation ces derniers temps. Courtois sera dans les cages, protégé par un duo composé de David Alaba et Antonio Rüdiger. Sur les flancs, Camavinga, comme c’est devenu habituel, et Dani Carvajal. Dans l’entrejeu, place au trio Kroos-Modric-Valverde, alors que le trio offensif sera composé de Vinicius Junior, Karim Benzema et Rodrygo, l’homme de la dernière confrontation…

En face, Nathan Aké est le seul absent. Ederson défendra les cages mancuniennes, avec Akanji, Dias et Walker qui auront la lourde responsabilité de neutraliser les joueurs offensifs parisiens. John Stones sera là, devant la défense, dans ce nouveau rôle attribué par Guardiola. Rodri et Gündoğan complèteront l’entrejeu. Grealish, Kevin de Bruyne et Bernardo Silva épauleront un Erling Haaland très dangereux et logiquement surveillé de très près par tout Madrid ce soir, alors que le Real rêve de l’enrôler dans un avenir proche…

