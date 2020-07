Udinese-Juventus : les compos probables

La suite après cette publicité

L'Udinese reçoit la Juve, ce jeudi à 19h30, dans le cadre de la 35e journée de Serie A. Un match ô combien important pour la Vieille Dame, car après le faux pas de l'Inter elle peut décrocher le titre de champion, en remportant la rencontre. L'Udinese Calcio devrait évoluer en 3-5-2, avec Musso dans les cages, et une triplette composée de Samir, Nuytinck et De Maio pour le protéger. Ter Avest (à droite) et Ken Sema (à gauche) devraient jouer le rôle de piston dans les couloirs, tandis que Fofana, De Paul, et Stryger Larsen occuperont le cœur du jeu. Devant, l'attaque sera composée de Lasagna et d'Okaka.

De son côté, Maurizio Sarri devrait aligner un désormais transitionnel 4-3-3, avec Szczesny pour garder les buts. Devant lui, la défense sera certainement composée d'Alex Sandro et Cuadrado sur les côtés, et d'une charnière De Ligt-Rugani. Devant eux, c'est Pjanic qui sera chargé d'organiser le jeu, épaulé par Bentancur et Rabiot. Enfin, Bernardeschi devrait occuper le flanc droit de l'attaque, et Ronaldo le côté gauche. Dybala quant à lui, sera aligné seul en pointe pour ce match qui pourrait bien être celui du titre.