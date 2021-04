Real Madrid : Éder Militão, l'homme qui tient la baraque

La suite après cette publicité

Certains auraient probablement pouffé de rire à la lecture du titre de cet article s'il avait été publié un mois plus tôt. Aujourd'hui, on peut le dire, Éder Militão est un des joueurs les plus fiables qu'a Zinedine Zidane pour ce sprint final de la saison, avec la Liga et la Ligue des Champions toujours en jeu pour les Merengues. Placardisé pendant une bonne partie de la saison, ce mois d'avril a été celui de la révélation pour l'ancien de Porto, qui a profité des différentes blessures dans l'arrière-garde merengue - Varane et Ramos principalement - pour obtenir des opportunités.

Et il en a pleinement profité. Que ce soit dans ce 3-5-2 souvent utilisé par Zinedine Zidane au cours de ce mois quasi écoulé ou dans ce 4-3-3 plus traditionnel, l'international brésilien a fait mieux que d'être un simple bouche trou ou une roue de secours en attendant le retour des tauliers. A tel point que sur les derniers résultats plutôt médiocres du Real Madrid en Liga, il est le seul à s'en être plus ou moins bien tiré au niveau des critiques et des observations individuelles. Très mobile, toujours bien positionné et solide dans les duels et le jeu aérien, c'est en bonne partie grâce à lui, bien épaulé par Nacho ceci dit, que le Real Madrid avait parfaitement géré la double confrontation contre Liverpool et le Clasico.

La relève de Sergio Ramos ?

Et comme l'ont expliqué plusieurs médias ibériques, le soutien du vestiaire a été décisif dans cette explosion. Ce qu'a confirmé Raphaël Varane en conférence de presse lundi. « Je parle beaucoup avec lui. Quand il n’avait pas de rythme, c’était difficile de jouer, maintenant, il a plus de continuité, très bon joueur, je parle toujours avec lui, j’ai connu sa situation aussi, quand tu as peu de temps de jeu pour faire tes preuves, on exige beaucoup de toi, ce n’est pas facile, il est bien, il ne baisse jamais les bras, il a toujours les sourire, content qu’il puisse avoir cette continuité pour démontrer sa qualité, on le voit au quotidien on le sait, maintenant il a pu le démontrer sur le terrain. Très bon d’avoir des joueurs comme ça, positifs, qui donnent tout quand on fait appel à eux. C’est bon pour toute l’équipe », a lancé le Français.

« Militão. Il joue bien, il a été patient, il a bien travaillé, c’est la preuve que chacun apporte quelque chose à l’équipe », a de son côté lancé Zinedine Zidane au sujet du défenseur qui avait coûté 50 millions d'euros à l'été 2019. Face à Chelsea, la défense madrilène devrait s'articuler autour du duo composé du Français et du joueur de la Canarinha. Un duo de garanties, à tel point qu'en Espagne, certains commencent à minimiser l'impact d'un éventuel départ de Sergio Ramos, qui n'a toujours pas prolongé son contrat. Avec Militão, le Real Madrid a peut-être trouvé celui qui va démarrer un nouveau cycle une fois cette presque légendaire charnière Ramos-Varane séparée. Mais avant tout ça, il faudra encore sortir un gros match contre Chelsea et son arsenal offensif conséquent.