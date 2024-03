Serie A : l’AC Milan s’impose face à une Lazio Rome réduite à 8

Choc de Serie A ce vendredi en ouverture de la 27e journée. En virée dans la capitale, l’AC Milan était aux prises avec la Lazio Rome. Une rencontre entre deux équipes ambitieuses aux parcours opposés depuis le début de saison. En place sur le podium, les Lombards comptaient ainsi treize points d’avance sur le club de la capitale, englué dans le ventre mou. Et après une belle bataille en première période, la Lazio Rome, pourtant dominatrice, a pété les plombs lors du second acte. Réduite à dix suite à l’expulsion de Luca Pellegrini, la formation romaine a reçu un premier avertissement quand Rafael Leao a vu son but être refusé pour une position de hors-jeu (76e).

Finalement, Ivan Provedel a été trompé par Noah Okafor. Déjà héros de la victoire face à l’Udinese en janvier dernier (2-3), l’attaquant suisse s’est montré opportuniste pour tromper le gardien italien en deux temps (0-1, 88e). La fin de rencontre a été folklorique avec les expulsions d’Adam Marusic (90+5e) et Matteo Guendouzi (90+6e) suite à des accès de colère. L’AC Milan recolle à la Juventus mais reste troisième tandis que la Lazio Rome chute à la neuvième place suite à sa courte défaite.