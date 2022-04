Serie A : l'Inter s'impose face à l'Hellas Verone et met la pression sur le duo de devant

En attendant les matchs de Naples et de l'AC Milan dimanche, le champion d'Italie en titre, l'Inter Milan (3e), avait l'occasion de recoller au classement avec ses deux concurrents, c'est chose faite avec cette victoire. La semaine dernière, les Intéristes retrouvaient la victoire au Juventus Stadium après deux matchs nuls face à la Fiorentina et le Torino. Face à eux, l'Hellas Verone (9e) restait sur une victoire à domicile contre le Genoa, mais également sur trois matchs nuls à l'extérieur. Et au match aller, l'Inter s'était imposé à Vérone (1-3). Privé de Lautaro Martinez, Simone Inzaghi alignait son autre attaquant argentin, Joaquin Correa, aux côtés d'Edin Dzeko.

De son côté, Vérone pouvait également compter sur un attaquant argentin, puisque Giovanni Simeone (16 buts en Serie A), fils de l'entraineur de l'Atlético, était également titulaire, et aurait pu remettre les siens dans le match avec cette frappe précise à ras de terre bien sortie par Handanovic (35e). En effet, après avoir largement dominé le début de match en se créant de nombreuses occasions, c'est logiquement que l'Inter ouvrait le score sur un joli but de Barella qui reprenait de l'extérieur du pied un centre de Perisic (22e, 1-0), avant que les Nerazzurri ne doublent la mise sur une réalisation d'Edin Dzeko sur corner après une déviation de la tête de Perisic (30e, 2-0). En seconde période, les débats s'équilibreront, mais le score n'évoluera pas. Avec cette nouvelle victoire, l'Inter continue sa série d'invincibilité au 21e siècle, face à l'Hellas Verone (3 nuls - 7 victoires).