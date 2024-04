AC Milan : Mike Maignan absent du groupe milanais

Alors que l’AC Milan s’apprête à défier Sassuolo lors de la 32ème journée de Serie A au Mapei Stadium, l’entraîneur italien, Stefano Pioli, a convoqué un groupe restreint dans lequel l’absence de Mike Maignan représente un fait marquant. Quelques jours après la défaite contre la Roma à San Siro en Ligue Europa, les Rossoneri axent toute leur préparation sur le match retour la semaine prochaine.

La suite après cette publicité

De ce fait, la presse italienne annonce que Christian Pulisic, Rafael Leão et Ruben Loftus-Cheek démarreront sur le banc contre les Neroverdi. Le staff médical milanais aurait remarqué une légère fatigue du portier français et préfère ainsi ne prendre aucun risque, alors que l’ancien Lillois et Parisien est habitué aux pépins physiques. Tout Milan a les yeux rivés sur jeudi prochain et la rencontre retour à l’Olimpico.