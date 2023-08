Ligue 1 : Brest renverse Lens dans un match fou

Suite de la première journée de Ligue 1 ce dimanche à 13h avec la première du RC Lens, dauphin du PSG la saison dernière. Les hommes de Franck Haise se déplaçaient sur la pelouse de Francis Le Blé pour y affronter Brest. Sans Lois Openda et Seko Fofana partis, le RCL se présentait avec ses recrues Andy Diouf au milieu et Morgan Guilavogui en pointe. De son côté, le Brest d’Eric Roy, qui a arraché son maintien la saison dernière, débutait en 4231 avec Satriano, Le Douaron ou encore Del Castillo devant.

Très vite, Lens dominait totalement son adversaire du jour. Comme la saison dernière, les Lensois imposaient un pressing terrifiant, ne laissant aucune chance à des Brestois clairement dépassés. Et logiquement, Lens prenait rapidement l’avantage dans cette rencontre avec une belle tête signée Florian Sotoca. Le ballon était repoussé par Bizot mais la goal-line technology validait le but (11e). Plus fort, plus rapide, plus appliqué, le RCL faisait le break dans la foulée grâce à Machado. L’arrière gauche, bien lancé en profondeur, envoyait un missile imparable (2-0, 22e) pour mettre KO Brest.

Lens a sombré

Mais le match basculait de manière anodine en fin de première période. Alors que les Brestois n’existaient pas jusque-là, Le Douaron obtenait un penalty sur une action qui ne semblait pas dangereuse. Résultat, Del Castillo transformait sans trembler et relançait complètement la rencontre (44e). Car au retour des vestiaires, Brest se métamorphosait et dominait entièrement une équipe lensoise méconnaissable. Brice Samba réalisait parade sur parade pour garder son équipe en vie, mais finissait par craquer à l’heure de jeu sur une belle frappe de Kenny Lala (56e).

Par la suite, Brest poussait encore dans une ambiance folle. Mais les attaquants brestois tombaient sur un Brice Samba exceptionnel et qui enchainait les arrêts de grande classe. Le néo-international français réalisait d’ailleurs déjà l’une des parades de la saison en arrêtant miraculeusement une tête de Le Douaron. Mais en fin de rencontre, ce qui devait arriver arriva. Thomasson laissait ses partenaires à 10 après une semelle. Dans la foulée, Brest obtenait un nouveau penalty que Del Castillo transformait pour donner les trois points à son équipe (3-2, 87e). Mené 2-0, Brest réalise l’exploit de faire tomber Lens.