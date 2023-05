AS Roma-PSG : bientôt un sacré dilemme pour José Mourinho

Il était tombé aux oubliettes depuis son départ de Manchester United. Annoncé perdu pour les très grands clubs européens, José Mourinho est de retour sur le devant de la scène. Certes, le Special One ne se bat pas pour remporter une troisième Ligue des Champions, mais son parcours à l’AS Roma force le respect et marque surtout un vrai rebond dans sa carrière. Hier soir, le club de la Louve s’est qualifié pour la finale de la Ligue Europa en écartant le Bayer Leverkusen.

Une performance de choix puisque les Giallorossi enchaînent une deuxième finale continentale après avoir remporté la Ligue Europa Conference la saison dernière. Et du côté romain, l’espoir de remporter un deuxième trophée européen est très présent. Mourinho a en effet gagné 100% de ses finales européennes (en 2003 avec Porto, en 2004 avec Porto, en 2010 avec l’Inter, en 2017 avec Manchester United, en 2022 avec l’AS Roma). Son duel avec Séville sera d’ailleurs intéressant puisque les Andalous ont eux aussi remporté toutes les finales de C3 qu’ils ont disputées.

Mourinho fait très fort avec la Roma

En cas de succès, Mourinho pourrait alors faire face à un dilemme. Grâce à son parcours romain, le Portugais a retrouvé une certaine cote sur le marché. Le Paris Saint-Germain aurait ainsi coché son nom pour la saison prochaine. Le club de la capitale n’est pas l’équipe la mieux structurée sur et en-dehors du terrain, mais elle reste une grosse cylindrée jouant la Ligue des Champions. Mais si la Roma remporte la Ligue Europa, elle sera directement qualifiée pour la prochaine C1. Que faire alors ? S’inscrire dans la continuité et tenter d’emmener les Giallorossi le plus haut possible en Ligue des Champions ou tout plaquer pour rejoindre une formation plus huppée ? Difficile à dire, même si Mourinho continue d’envoyer d’énormes messages d’amour à ses joueurs et au peuple romanista.

« C’est une équipe incroyable, je ne sais pas si je peux demander plus aux fans de la Roma, mais ces garçons méritent quelque chose de spécial lundi (face à la Salernitana, ndlr) quand nous quitterons Trigoria pour aller à l’Olimpico. Moi, dans l’histoire de la Roma ? Ma préoccupation est d’aider les garçons à grandir, les supporters de la Roma à toujours faire de leur mieux et à apporter de la joie à ces gens. Aujourd’hui, c’est une très grande joie après une nouvelle finale européenne. Les garçons sont extraordinaires. Cela fait deux ans que je suis ici avec eux, certains arrivent et d’autres partent. Ceux qui partent nous manquent, je suis sûr que Sergio Oliveira a également fêté cette victoire. J’ai aussi un groupe extraordinaire d’assistants, d’analystes et d’entraîneurs qui travaillent très dur. Les gars ont été extraordinaires, avec un contrôle émotionnel vraiment important. Je suis très fier d’eux. D’habitude, dans ces moments-là, on dit : c’est un plaisir de travailler avec eux. Pour moi, ce n’est pas un plaisir, mais un honneur. Cette finale est plus importante que celle de l’année dernière. Les grandes équipes qui perdent quatre ou cinq joueurs fondamentaux souffrent. Nous, en revanche, nous sommes capables de tirer quelque chose de plus de nos difficultés. » Nul doute que si Mourinho annonce son départ cet été après ça, la Roma et ses supporters risquent de mal le vivre.