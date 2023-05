La réponse amusante de José Mourinho à la rumeur PSG

La suite après cette publicité

À la veille de recevoir le Bayer Leverkusen en demi-finale aller de Ligue Europa, José Mourinho était en conférence de presse. En froid avec sa direction en moment, le Portugais pourrait bien conclure la saison et s’en aller, alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2024. Cela tombe bien pour le PSG, qui a commencé à négocier avec lui pour une éventuelle collaboration, comme nous vous l’indiquions la semaine dernière.

Le principal intéressé a réagi et préfère démentir ces informations. «Si le PSG m’a contacté ? S’ils me cherchent, ils ne m’ont pas trouvé parce qu’ils ne m’ont pas parlé», a-t-il plaisanté dans un rire communicatif. Un peu plus tôt dans la journée, nous révélions que José Mourinho est avec Thiago Motta la priorité de Nasser Al-Khelaïfi pour remplacer Christophe Galtier en vue de la saison prochaine.

