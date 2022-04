Le FC Barcelone veut relancer Romelu Lukaku !

La suite après cette publicité

Priorité absolue du FC Barcelone de Xavi pour la saison prochaine, la signature d'un attaquant de classe mondiale reste au cœur des dernières rumeurs en Catalogne. Dans cette optique, les Blaugranas ont décidé de jeter leur dévolu sur deux attaquants stars de la Bundesliga. D'un côté, Erling Haaland, fort de 25 buts et 8 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison avec les Marsupiaux. De l'autre, Robert Lewandowski, auteur de 48 buts et 6 offrandes avec le Bayern et actuel meilleur buteur du championnat allemand. Mais dans les deux cas, la situation semble se compliquer de jour en jour pour les hautes sphères barcelonaises. Au point désormais de se pencher sur Romelu Lukaku, en manque de réussite du côté de Stamford Bridge.

Fragilisé économiquement, le club catalan semble, en effet, accuser le coup face à la concurrence. Dans cette optique, si le buteur norvégien du BvB est entre Manchester City et le Real Madrid, bien que le Bayern reste également en course, Lewandowski est lui aussi encore loin de poser ses valises au Camp Nou. Déclaré intransférable par les Bavarois, le Polonais, sous contrat jusqu'en juin 2023, n'a, certes, toujours pas prolongé en Bavière mais la formation munichoise est toujours autant déterminée à le conserver une année de plus. Deux dossiers prioritaires qui prennent donc du plomb dans l'aile et qui poussent le board barcelonais à activer d'autres pistes.

Romelu Lukaku, alternative du Barça !

Dans cette optique, Marca indique, ce samedi, que le Barça a contacté l'agent de Romelu Lukaku. Mateu Alemany, le directeur du football du Barça, et Jordi Cruyff, le conseiller sportif du président, Joan Laporta, ont rencontré Federico Pastorello, le représentant du joueur, précise le quotidien espagnol. Une alternative séduisante malgré la faible réussite du Belge sous les couleurs de Chelsea. Auteur de 12 petits buts seulement cette saison, l'attaquant des Blues n'en reste pas un buteur de classe mondiale, en témoigne ses deux saisons précédentes à l’Inter où il a marqué un total de 64 buts en 95 matchs.

Une opération qui s'annonce malgré tout compliquée pour les Culés, affaiblis économiquement. Recruté pour près de 115 millions d'euros l'été dernier, Lukaku pourrait alors être récupéré sous la forme d'un prêt. Dans ce sens, le Barça travaille d'ailleurs toujours à la conclusion d’une entente avec CVC qui lui permettrait de récupérer un pécule pour financer de nouvelles acquisitions. Egalement contraint par sa masse salariale, le club barcelonais devra gérer le futur de joueurs tels que Coutinho, Pjanic ou Trincao pour officiellement déterminer sa marge de manoeuvre. Et ce, sans parler du processus de vente régnant actuellement à Chelsea et qui pourrait changer la donne pour Lukaku...