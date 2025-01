Rennes : Adrien Truffert déçu de la défaite face à Monaco

Après la défaite de son équipe face à Monaco (3-2), Adrien Truffert n’a pas caché sa frustration. Le Rennais n’a toutefois pas souhaité tomber dans un discours apocalyptique sur la suite de la saison des bretons.

La suite après cette publicité

«Le match nul était jouable aujourd’hui, le problème, c’est qu’on est toujours en réaction. On attend toujours d’être menés avant de jouer, il faut qu’on arrive à jouer sans être menés. On a fait des erreurs, on le paye cash face à ce genre d’équipe. On n’est pas inquiets pour la suite, il reste encore beaucoup de matchs. Si on baisse la tête maintenant, on va encore plus dans le trou. Il faut rester positifs, il faut faire mieux», lâche le joueur au micro de BeIN Sports après le match.