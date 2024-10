Guti reprend de volée Luis Enrique pour Kylian Mbappé

Depuis quelques jours, des extraits de la série consacrée à Luis Enrique sont diffusés ici et là. Sur certaines images, on voit notamment le coach du PSG recadrer Kylian Mbappé, qui ne pipe pas mot sur sa chaise. Ce qui n’a pas été du goût de Guti. Sur le plateau d’El Chiringuito, l’ancien joueur de la Casa Blanca a critiqué l’entraîneur asturien.

«Je pourrais apprécier ça, mais ces choses n’ont pas besoin de sortir. Je ne sais pas, c’est comme si tu le rabaissais d’une certaine manière. Vous pouvez le lui dire en privé. Lors d’un échange avec un joueur, vous pouvez parler de cette manière en tant qu’entraîneur, que ce soit avec Kylian Mbappé ou un autre joueur, c’est ok. Mais l’utiliser dans un documentaire me semble moche. Je pense que c’est laid. C’est une bonne chose que vous puissiez leur dire cela, parce qu’en fin de compte, c’est vrai. Il ne suffit pas d’attaquer, il ne suffit pas de marquer des buts. Mais le diffuser me semble être une erreur. Si j’étais Kylian, je ne les aurais pas laissés le sortir.» Décidément, Mbappé est au centre de toutes les polémiques ces derniers jours…