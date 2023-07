L’appel du pied de Mathieu Valbuena aux Girondins

Mathieu Valbuena n’a toujours pas raccroché les crampons. Après une dernière saison mouvementée à l’Olympiakos (4 entraîneurs différents), le meneur de jeu est désormais libre de signer où bon lui souhaite. À condition qu’il puisse trouver chaussure à son pied, car à 38 ans, l’ancien joueur de l’OM et de l’OL n’est évidemment plus le type de profil que recherchent les clubs.

La suite après cette publicité

Invité dans l’After Foot sur RMC lundi soir, Mathieu Valbuena a vite balayé son aventure - plutôt réussie - en Grèce avant de mettre les choses au point : «j’ai fait quatre ans en Grèce, j’y ai gagné beaucoup de trophées. L’année dernière a été plus difficile, avec quatre coachs différents en une saison. Les derniers, Michel et José Anigo, voulaient rajeunir l’effectif. Je me sens bien dans ma tête et dans mon corps. Ma priorité n’est pas de rester en Grèce. La France ? Pas forcément, mais ça dépendra. On verra. Je veux un projet où je prendrai du plaisir à jouer, à aider les jeunes et à inculquer des valeurs de travail». Dans l’idéal, l’homme aux 52 sélections (8 buts) avec les Bleus aimerait jouer encore un an. Formé aux Girondins et résidant encore dans le coin, Mathieu Valbuena n’est pas dupe : «Bordeaux, c’est sûr que ce serait la belle histoire. Ce serait le seul club en Ligue 2 qui serait intéressant pour moi.» Le message est passé.

À lire

Cristiano Ronaldo ne compte pas prendre sa retraite de sitôt