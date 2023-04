Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez en pleine crise !

La suite après cette publicité

De l’électricité dans l’air dans le couple CR7-Georgina ? Selon le programme de télévision portugais Noite das Estrelas diffusé sur la chaîne CMTV, l’attaquant d’Al Nassr serait lassé de sa compagne. Le quintuple Ballon d’or serait "fatigué" de l’attitude adoptée par Georgina Rodriguez, que les médias portugais décrivent comme "éloignée de la réalité", "forcée" et "superficielle".

Le psychologue Quintino Aries a analysé et tiré des conclusions de l’attitude du couple au cours des dernières semaines lors d’événements publics. « Le comportement récent de Ronaldo montre deux choses : que sa vie personnelle n’est pas au beau fixe et que plus il s’éloigne de sa mère, Dolores Aveiro, moins il est tempéré. Et nous savons tous pourquoi il s’éloigne de plus en plus de sa famille ». Daniel Nascimento, journaliste et collaborateur de l’émission Noite das Estrelas, a ajouté : « Ronaldo n’est pas heureux. Georgina passe ses journées dans un centre commercial à Riyad et c’est l’une des raisons pour lesquelles Cristiano n’est pas content de cette histoire. (…) Et le pire, c’est qu’elle se croit au même niveau que Cristiano. Elle se met sur un piédestal et il n’aime pas ça du tout ».

