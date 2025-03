LdN : ça a chauffé entre Dominik Szoboszlai et Arda Güler

Ce dimanche, les quarts de finale de Ligue des Nations se disputent. Et dans le même temps, les barrages retour d’accessions dans les autres Ligues se jouent avec notamment un Hongrie-Turquie pour une place en Ligue A lors de la prochaine Ligue des Nations. Vainqueurs 3-1 au match aller, les Turques ont pris une belle option et devaient confirmer la montée en confirmant en Hongrie.

La suite après cette publicité

Et le match a très vite été tendu entre les deux équipes, avec notamment un clash entre Dominik Szoboszlai et Arda Güler en plein match. Le joueur du Real Madrid s’en est pris à celui de Liverpool en lui faisant un mimant un "chut" au milieu de terrain hongrois, qui a préféré en rire. Pour l’instant, la Turquie mène 2-0 et Arda Guler a d’ailleurs été buteur pour faire le break.