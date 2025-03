Qualifs CdM 2026 : le rêve se complique pour le Qatar balayé par le Kirghizistan, l’Indonésie s’offre le Bahreïn

Ce mardi, la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone Asie se poursuivent et dans le groupe A, le Qatar a laissé passer ses dernières chances de se qualifier directement pour la compétition. En effet, dans ces groupes de six équipes, les deux premiers se qualifient et les deux suivants sont reversés dans un quatrième tour. Quatrième à 9 points de l’Iran (1er) et à 6 points de l’Ouzbékistan (2e), le Qatar devait absolument gagner au Kirghizistan. Cependant l’équipe d’Asie Centrale ne s’est pas laissé faire. Menant juste avant la pause grâce à Valeriy Kichin (45e +1), le Kirghizistan a certes vu Ahmed Suhail égaliser (52e) mais Lucas Mendes a été expulsé quelques minutes après.

Finalement, Alexandr Mishchenko (82e) et Alimardon Shukurov (90e +3) ont marqué en fin de match pour plomber le Qatar. Avec cette victoire 3-1, le Kirghizistan reste cinquième et revient à quatre longueurs du Qatar. De son côté, le Qatar est quatrième et laisse échapper le top 2. Dans le même temps, l’Indonésie est allée chercher une victoire précieuse face à Bahreïn (1-0). L’équipe coachée par Patrick Kluivert s’en est remis à un but d’Ole ter Haar Romeny (24e). Avec ce succès, l’Indonésie renforce sa 4e place qualificative pour le 4e tour devant le Bahreïn (5e) et la Chine (6e) et se retrouve à quatre points de l’Australie (2e).