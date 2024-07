Droits TV : DAZN et beIN Sports vont diffuser la Ligue 1

Le football français s’est une nouvelle fois couvert de honte. Après le fiasco Mediapro, les clubs de l’élite et la LFP ont lutté pendant des mois pour trouver un diffuseur pour la Ligue 1 pour la période 2024-2029, avec à la baguette le très décrié Vincent Labrune. En froid avec Canal+, le patron de la Ligue a multiplié les rendez-vous tout en agaçant son monde. Accusé de négocier sans tenir les présidents de club au courant, l’ancien dirigeant phocéen a créé un énorme vent de panique.

Proche de Nasser Al-Khelaïfi, Labrune a poussé pour que beIN Sports sorte du bois, face à l’inaction de Canal+. Le tout en repoussant il y a quelques mois une offre de 500 M€ de DAZN. La plateforme était ensuite revenue à la charge avec une offre au rabais (375 M€ par an pour les choix 1,2 et 4, à savoir le match du dimanche à 21h, ceux du samedi programmés à 17h et 21h). Autant de solutions qui n’ont pas fait avancer le schmilblick et qui ont poussé Labrune et la LFP à envisager la création d’une chaîne 100% Ligue 1 diffusée par les différents fournisseurs d’accès internet (SFR, Bouyges, Free, Orange etc). Un plan renforcé par un partenariat avec la société américaine Warner Bros Discovery pour sa chaîne Ligue 1 « Max ». Au final, après de nombreux rebondissements, le verdict est tombé.

Le feuilleton est enfin terminé

Finalement, au dernier moment, beIN Sports a accepté de formuler une offre, en complément de celle de DAZN, comme le rapporte RMC Sport. Une proposition de 100 millions d’euros au total pour un match et pour des droits de sponsoring. Ce qui a rendu le tout plus emballant aux yeux des présidents de L1, qui semblaient encore privilégier l’option de la création d’une chaîne. La dernière réunion prévue ce dimanche a en tout cas été animée, avec plusieurs coups de gueule, dont celui de Nasser Al-Khelaïfi. Et contre toute attente, c’est donc le combo DAZN/beIN Sports qui a obtenu le plus de suffrages, avec 15 votes pour, pour seulement 3 contre.

Financièrement, les présidents ont donc choisi l’option la plus rassurante, avec 400 M€ proposés par DAZN pour 8 des 9 matches par journée, et 100 M€ supplémentaires offerts par beIN pour le dernier match disponible. Soit 500 M€ au total par saison pour les clubs de L1. Au niveau de la tarification, DAZN a évoqué un prix de 40 euros par mois sans engagement, 30 euros en cas d’engagement de 12 mois. Il faudra aussi ajouter l’abonnement de 15 euros pour suivre l’affiche de la Ligue 1 sur BeIn Sports. Une clause de sortie attendue par les présidents de Ligue 1 doit encore être négociée comme dernier détail.