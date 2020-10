LdC, Juventus : le constat alarmant de Leonardo Bonucci

La suite après cette publicité

Battus sur leur pelouse par le FC Barcelone mercredi soir en Ligue des Champions, les joueurs de la Juventus affichent un bien maigre bilan de victoires depuis le début de la saison. Peu convaincante dans le jeu, la Vieille Dame ne semble plus aussi souveraine qu’avant, notamment défensivement. De plus, l’indisponibilité de Cristiano Ronaldo, positif au Covid-19 depuis quelques semaines, semble poser bien des problèmes aux hommes d’Andrea Pirlo. Ces derniers restent tout bonnement sur deux matches nuls en championnat contre le Hellas Vérone et Crotone, soit deux formations à la portée des Bianconeri. Malgré cela, les Turinois restent 5es au classement et ne sont pour le moment pas détachés du peloton de tête.

Et en Ligue des Champions, ces derniers voient le FC Barcelone prendre une petite avance au classement. Si les jours ne sont pas au beau fixe pour les Turinois, Leonardo Bonucci a tenu à adresser un message d’alerte au micro de Sky Sports après la rencontre. «C'est le moment de serrer les dents et de montrer que nous sommes un groupe uni. Les résultats ne sont pas à notre hauteur. On a fait trop d'erreurs sur le plan technique, on doit s'améliorer. Clairement, il manque de l'expérience, des jeunes joueurs découvrent le niveau européen, la volonté de progresser est là, match après match. On doit rester groupés, et gagner le prochain match de championnat.»