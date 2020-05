Mercato OM : Jacques-Henri Eyraud a déjà fixé le montant des ventes à atteindre cet été

Avec le départ du directeur sportif espagnol Andoni Zubizarreta jeudi soir, l'avenir plus qu'incertain d'André Villas-Boas sur le banc malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2021 et les multiples rumeurs autour de la vente du club, l'Olympique de Marseille est dans une mauvaise passe depuis plusieurs semaines. Le président du club Jacques-Henri Eyraud, qui a tenté de donner quelques explications vendredi sur RMC, a donc du travail.

Et il en aura aussi grandement cet été, avec le mercato. Suite à la décision de la Ligue de Football Professionnel, qui a mis fin à la Ligue 1 le 30 avril dernier, le club phocéen a terminé deuxième et retrouvera donc la Ligue des Champions lors de l'exercice 2020-2021. Et pour être compétitif, il faudra un effectif plus garni, le coach portugais s'étant lui trop souvent plaint du manque de joueurs cette saison.

Le président de l'OM veut vendre pour plusieurs millions

Alors que le mercato estival n'a pas encore commencé, les rumeurs sont déjà nombreuses et certains joueurs attirent l'attention. Récemment, le journal L'Equipe évoquait par exemple l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Boubacar Kamara. Le défenseur central de 20 ans, qui a aussi évolué dans l'entrejeu, a la cote. Et avec une situation financière compliquée, l'OM va certainement devoir vendre des éléments avec une forte valeur marchande.

On risque donc d'avoir du mouvement cet été sur la Canebière et d'après les informations de L'Équipe, le boss de la formation olympienne aurait déjà un objectif en tête concernant les finances. Jacques-Henri Eyraud souhaiterait en effet récupérer 60 millions d'euros avec les ventes lors du marché des transferts. Un sujet qu'il aurait évoqué avec André Villas-Boas jeudi lors de leur réunion et qui n'aurait pas forcément plu. « Ce n'est plus un projet sportif, c'est devenu de la finance », aurait lâché le clan d'AVB au quotidien. Ambiance.