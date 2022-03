PSG : Vahid Halilhodzic revient sur l'élimination face au Real Madrid

Interviewé par le média bosnien Dnevni Avaz, le sélectionneur du Maroc Vahid Halilhodzic a analysé l’élimination du PSG face au Real Madrid en Ligue des Champions mercredi dernier. Pour l’ancien joueur et entraîneur du PSG, c’est l’erreur de Donnarumma qui change tout même s’il pense qu’il y a débat sur une possible faute de Benzema. « C’était un vrai grand match de Ligue des champions qui s'est joué sur un détail avec l’égalisation de Karim Benzema. Est-ce qu’il y a une faute sur Donnarumma ? Difficile à dire, mais le gardien du PSG a "joué" dans ses cinq mètres et a fait une erreur, le Real et Benzema ont su le punir. Il y a peut-être une faute sur le gardien de but mais quand tu joues au Bernabeu contre le Real Madrid, il n'y a pas de fautes. Dans un autre stade, ça se serait probablement sifflé. Mais c'est une décision subjective, l’arbitre en a décidé ainsi » a déclaré le Bosnien.

Le technicien de 69 ans a ensuite évoqué la défaillance mentale de la formation parisienne qui pour lui est la clé du match. « Après l’égalisation, sur le terrain la situation était complètement différente. Nous avons vu une fois de plus à quel point il est important qu'une équipe soit moralement et physiquement prête pour que tout le monde joue ensemble et soit au top au bon moment. Cette force qu’avait l'une des équipes a provoqué l'effondrement complet de l'autre » a expliqué Halilhodžić qui a également refusé de s’exprimer sur la direction du club de la capitale.