JT Foot Mercato : les derniers dossiers chauds qui affolent le mercato !

De gros transferts attendus partout en Europe !

Le FC Barcelone devrait être l'un des grands acteurs de ce sprint de final qui s'annonce fou ! La priorité d'ici la fin du mercato, c'est un renfort sur le poste de latéral droit et l'objectif c'est Thomas Meunier de Dortmund. En plan B, c'est Hector Bellerin qui appartient encore à Arsenal. À noter que côté gauche, le transfert de Marcos Alonso est en très bonne voie et devrait être bouclé d'ici demain, autour d'un montant de 10 M€. Dans le sens des départs, le transfert d'Aubameyang semblait très chaud, mais sa récente agression pourrait tout faire capoter. Après avoir reçu plusieurs coups au visage qui lui ont fracturé la mâchoire, le Gabonais devrait donc être indisponible pendant 4 à 5 semaines... une longue absence qui refroidirait grandement Chelsea. Le PSG va partager l'affiche avec le club catalan. Plusieurs indésirables sont proches de trouver une porte de sortie. On vous en parle depuis plusieurs jours, le transfert de Leandro Paredes à la Juventus est quasi bouclé. Annoncé proche de l'AC Milan, Abdou Diallo pourrait bien partir à la dernière minute ! Un prêt au RB Leipzig se profile. Enfin autre surprise, le départ de Julian Draxler. D'après nos infos, des négociations sont en cours avec le SL Benfica. Le journal portugais Record annonce même que l'Allemand est déjà présent du côté de la capitale portugaise. Côté arrivé, c'est l'Espagnol Carlos Soler qui est attendu après Fabian Ruiz. C'est chaud chaud chaud !

Retournement de situation pour CR7

Cristiano Ronaldo a tout tenté cet été pour trouver un club capable de lui offrir la possibilité de disputer la Ligue des Champions, en vain. Et à moins de 48h de la fin du mercato, seule l'option Naples s'offre à lui. Du côté de Manchester United, l'hypothèse de le voir rester semble de plus en plus probable. Les Red Devils estiment qu'avec le mercato réalisé et notamment la présence de Casemiro, Cristiano Ronaldo a changé d'avis. En tout cas son coach, Erik ten Hag a sous-entendu qu'il ne partira pas. «Cristiano Ronaldo reste, nous avons besoin de joueurs de qualité», a-t-il déclaré. Cependant, le clan du Portugais a démenti la version du coach. Le suspens reste donc entier au sujet de l'avenir du quintuple Ballon d'Or.

Les officiels du jour

Chelsea a enfin trouvé son défenseur ! Wesley Fofana débarque en provenance de Leicester contre un chèque d'environ 80 M€. Il est désormais lié aux Blues pour les 7 prochaines saisons ! Le jeune Edouard Michut quitte le PSG. Il part en prêt du côté de Sunderland, avec option d'achat ! L'opération a failli ne pas se faire, mais les deux clubs ont finalement trouvé un terrain d'entente. Calvin Stengs file déjà de Nice. Il est prêté par le Gym pour la saison et va tenter de se relancer à Anvers, en Belgique. Tottenham met la main sur le jeune Will Lankshear, âgé de 17 ans. Il quitte Sheffield United pour les Spurs, avec qui il s'est engagé jusqu'en 2025.