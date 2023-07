Pourquoi Nice a décidé de recruter Yannick Cahuzac

Révélée dans nos colonnes lundi soir quelques minutes après l’officialisation de son départ du RC Lens, l’arrivée de Yannick Cahuzac a provoqué l’indignation dans le clan artésien… mais aussi et plus surprenant du côté niçois. Allant même jusqu’à voir un communiqué publié par les ultras de la populaire Sud. «Nous sommes fermement opposés à sa venue au club, il n’a rien à faire chez nous! C’est peu dire que nous sommes scandalisés! (…) La direction du club a été prévenue et elle nous a proposée de le rencontrer cet après-midi. C’EST NON!» La faute à un vieux contentieux entre le club azuréen et l’ancien joueur de Bastia datant d’octobre 2014. Yannick Cahuzac, alors capitaine du SC Bastia, avait notamment partagé ce tweet de Jacques Faty: «Nice-Bastia. Derby pour l’honneur. Le Lion doit vaincre. Crevez-les.»

Neuf ans plus tard, Florent Ghisolfi a décidé de faire de l’ancien joueur de Bastia mais aussi du RC Lens, l’un de ses relais privilégiés à l’OGC Nice dans un rôle identique à celui qui était le sien lorsque les deux hommes, se sont côtoyés au sein du club artésien durant plusieurs années. A Nice, Cahuzac intègre le staff du nouvel entraîneur Francesco Farioli et devient l’un de ses adjoints. Cahuzac aura comme rôle principal de faire le liant entre le groupe pro et le staff technique nous a expliqué une source interne du club azuréen. En outre, il pourra apporter au nouveau coach italien sa bonne connaissance du championnat de France, sa pugnacité, sa grinta et son lien naturel avec les joueurs lui qui a raccroché les crampons il y a seulement 1 an à Lens.

