Le FC Metz a enfin recruté le remplaçant de Georges Mikautadze !

Dans le temps additionnel du mercato estival, le FC Metz a trouvé le remplaçant de Georges Mikautadze, parti il y a quelques jours à l’Ajax Amsterdam. Et son remplaçant a été trouvé en deuxième division anglaise et plus précisément à Hull City. Son nom ? Oscar Estupiñán.

Le buteur colombien de 26 ans a été prêté une saison sur les bords de la Moselle. Il sort d’une saison à 13 buts avec les Tigers.