Manchester United : la Fiorentina refuse une offre pour Amrabat

C’est l’un des dossiers les plus redondants du côté de Manchester United cet été. Alors que le chronomètre tourne à l’approche de la fermeture du mercato, les Red Devils cherchent à se renforcer au milieu de terrain. Si Mason Mount a été recruté, Erik ten Hag doit palier le départ de Fred, en mettant la main sur un joueur plus défensif que l’ancien des Blues. Sofyan Amrabat pisté depuis longtemps, la Fiorentina est dure en affaires…

Et pour cause, The Athletic révèle que la Fio a refusé une offre de prêt à hauteur de 2 M€ pour laisser partir le Marocain. Le club italien préfèrerait vendre son joueur, qu’ils évaluent à environ 35 M€. Des négociations qui risquent de s’intensifier avant vendredi, date du dernier jour du mercato. Le temps presse pour Manchester United.