Rennes : Julien Stéphan laisse planer le doute sur son avenir

Arrivé en cours de saison pour prendre la suite de Bruno Genesio, Julien Stéphan a redressé la barre au Stade Rennais, septième du classement, jusqu’à en faire un candidat pour l’Europe. Reste désormais à savoir si l’intéressé poursuivra l’aventure en terres bretonnes. Présent en conférence de presse avant de défier Lorient, ce dimanche, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1, le technicien français, sous contrat jusqu’à la fin de saison, en a dit plus quant à son futur. «On va discuter et on verra ce que ça donnera, on va discuter ensemble, on est venu dans un contexte très particulier avec une mission court terme. Si le club est content de notre travail et qu’il veut le matérialiser avec une poursuite, on sera ravi et on discutera», a tout d’abord assuré le coach rennais.

La suite après cette publicité

«Pour l’instant, focus sur le groupe, sur les joueurs, sur la dynamique, sur les résultats, sur le match de demain et pour la suite on verra mais cette question me permet aussi de remercier la famille Pinault de la chance qui nous a donné de réentrainer ce club là, ce vestiaire. Je suis en attente de rien et j’étais en attente de rien depuis le départ, je l’ai déjà dit, c’est très sincère et ça nous permet de rester focus sur le quotidien et le présent. On a la chance d’être dans un très bon club avec un top vestiaire, des supers mecs, des supers joueurs, on a un bon match à préparer avec le derby, on a le sourire et on est très content pour ça». Voilà qui est dit !