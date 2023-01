Real Madrid : le groupe convoqué pour la Supercoupe d’Espagne

Coup dur pour les Merengues ! Titulaires samedi lors de la défaite à Villarreal (2-1) lors de la 16e journée de la Liga, Aurélien Tchouaméni et son coéquipier autrichien David Alaba seront, en revanche, forfaits pour la Supercoupe d’Espagne, prévue cette semaine en Arabie saoudite. Le quotidien AS précise que les deux joueurs, touchés musculairement, pourraient même être absents des terrains entre trois semaines et un mois.

En effet, ni l’un ni l’autre ne figurent dans le groupe des 23 joueurs convoqués par Carlo Ancelotti pour cette échéance. Pour rappel, en demi-finale, le Real affrontera Valence, ce mercredi à 20h à Ryad. L’autre demi-finale opposera, de son côté, le Betis et Barcelone. La finale est programmée dimanche.

