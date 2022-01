Nani rejoint Venise !

C'est désormais officiel ! Annoncé dans le viseur de Venise, actuellement 17ème de Serie A, Nani (35 ans) s'est engagé avec le promu italien, propriété de riches Américains qui espèrent bien stabiliser le club en première division italienne. Dans cette optique, le talentueux ailier portugais a signé un accord qui le liera au club orange-vert jusqu’à la fin de la saison 2022/23.

Libre depuis la fin de son contrat à Orlando City où il a marqué 28 buts et délivré 23 passes en 77 apparitions, tout en étant nommé All-Star de la MLS en 2019 et 2021, l'international lusitanien (112 sélections, 23 buts) s'offre donc un nouveau challenge à 35 ans. Un profil expérimenté et technique qui pourrait permettre aux Arancioneroverdi d'entrevoir une seconde partie de saison plus radieuse.