Barça : Hector Bellerin vendu au Sporting CP

Recruté par le FC Barcelone l’été dernier, Hector Bellerin (27 ans) n’aura joué que tris petits matches de Liga avec les Blaugranas avant de plier bagage. Le club catalan vient en effet d’annoncer le transfert du latéral espagnol au Sporting Portugal.

«Le FC Barcelone et le Sporting Clube de Portugal ont trouvé un accord pour le transfert du joueur Héctor Bellerín. Le FC Barcelone souhaite exprimer publiquement sa gratitude à Bellerín pour son engagement et son dévouement et lui souhaite le meilleur pour l’avenir. »

