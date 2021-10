PL : West Ham surprend Everton

Suite de la huitième journée de Premier League cet après-midi à 15 heures, avec la rencontre entre Everton et West Ham. Les Toffees qui restaient sur un nul plus que satisfaisant face à Manchester United (1-1) avant la trêve, voulaient confirmer leur bon début de saison à Goodison Park face à des Hammers surpris sur leur pelouse par Brentford le 3 octobre dernier. Pour cette confrontation, Rafa Benitez optait pour un 4-4-1-1 avec le seul Rondon en pointe. Digne et Doucouré figuraient sur la pelouse au coup d'envoi. De son côté, David Moyes alignait un 4-2-3-1 avec Antonio en attaque. Après un premier quart d'heure délicat, les hommes de Benitez se montraient plus fringants et se procuraient une belle opportunité sur une tête de Doucouré qui filait juste à côté (32e).

La suite après cette publicité

Juste avant la pause, Fornals à l'entrée de la surface voyait le cadre se dérober sur sa frappe enroulée (39e). Au retour des vestiaires, Everton manquait l'ouverture du score par Rondon bien servi par Townsend, dont la tête passait juste à côté (51e). Juste avant le dernier quart d'heure, West Ham prenait l'avantage par Ogbonna (0-1) à la réception d'un corner frappé par Bowen. Les Toffees trop limités collectivement ne parvenaient pas à recoller au score et Bowen obligeait Pickford à s'employer (89e). Avec cette quatrième victoire de la saison, les Hammers passaient devant leur adversaire du jour au classement.

Retrouvez le classement de Premier League ici.