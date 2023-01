PSG : Sergio Ramos va toucher une fortune grâce à l’Arabie Saoudite

La suite après cette publicité

Moins rayonnant ces derniers temps, Sergio Ramos (36 ans) ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. En fin de contrat au Paris Saint-Germain, l’Espagnol aimerait poursuivre l’aventure mais sa direction hésite encore. Ce qui n’a pas échappé à quelques écuries, notamment Al Nassr, qui rêve de le faire venir. En attendant de peut-être un jour d’évoluer en Saudi Super League, SR4 fait des affaires avec les Saoudiens.

En effet, The Sun et Cuatro révèlent que le défenseur, qui possède un haras situé près de Séville (certaines sources affirment qu’il l’aurait vendu) et qui a toujours été un grand passionné du monde équestre, a vendu l’un de ses chevaux à la Fédération équestre d’Arabie Saoudite avant les Jeux Olympiques de 2024. Cette jument, nommée Alamo et qui appartenait à Ramos et au jockey Sergio Álvarez Moya, est même considérée comme le "meilleur cheval d’Espagne". Un cheval d’une valeur d’1,47 million d’euros. Une belle affaire pour Sergio Ramos, qui a touché le jackpot.

À lire

PSG : Luis Campos va se rendre à Vigo