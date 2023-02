Real Madrid : Karim Benzema sera de retour à la Coupe du monde des clubs selon Carlo Ancelotti

Alors que le Real Madrid s’apprête à vivre un mois de février très intense avec la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du monde des clubs, la Casa Blanca aura besoin de tous ses joueurs pour enchaîner les bons résultats malgré ce calendrier infernal. En conférence de presse d’avant match avant la rencontre face à Majorque ce dimanche, comptant pour la 20ème journée du championnat espagnol, Carlo Ancelotti a fait le point sur le retour de plusieurs joueurs dont Karim Benzema. L’attaquant tricolore ne sera pas disponible pour le déplacement à Majorque ce dimanche mais l’entraîneur italien a annoncé que le Français se rendra avec le groupe madrilène au Mondial des clubs la semaine prochaine au Maroc.

Le Real Madrid est le club le plus titré dans la compétition avec quatre victoires finales (2014, 2016, 2017 et 2018) mais c’est Chelsea qui s’est imposé l’année dernière en finale face à Palmeiras (2-1 a.p.). Pour cette nouvelle édition, les Madrilènes espèrent se réapproprier le trophée et ils pourront compter sur le retour de plusieurs cadres dont Karim Benzema. «Alaba s’est entraîné et peut jouer sans problème. Militao et Karim… ils sont testés en ce moment et cela ne semble pas sérieux. Ils sont exclus pour demain, mais ils se rendront à la Coupe du monde des clubs» a notamment confié Carlo Ancelotti en conférence de presse. De bon augure pour la Casa Blanca.

