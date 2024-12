La presse s’enflamme pour Mason Greenwood, la grande annonce du Bayern Munich sur l’avenir de Jamal Musiala

Mason Greenwood encore décisif avec l’OM

L’OM est deuxième de Ligue 1 ! Vainqueur de l’AS Monaco à domicile, Marseille enchaîne après le succès sur la pelouse du RC Lens la semaine dernière. L’un des artisans de la victoire de l’OM, c’est Mason Greenwood. « Les stats avant tout » explique le journal L’Equipe puisque ça fait déjà 9 buts en L1 pour l’ancien joueur de Getafe, mais finalement son match décrit bien l’OM de cette saison. 25 ballons perdus au total, ce qui est forcément trop mais un but capital en fin de rencontre, Greenwood revit à Marseille comme l’explique AS. L’attaquant anglais, arrivé l’été dernier pour 30 millions d’euros, est l’arme offensive principale de Roberto De Zerbi et il l’a confirmé hier.

L’avenir de Jamal Musiala agite le Bayern Munich

Le Bayern Munich est leader de Bundesliga, bien placé en Ligue des Champions et tout aussi focalisé sur l’avenir de Jamal Musiala. Les dirigeants bavarois sont à l’affût sur le nouveau contrat de la pépite allemande qui arrivera au terme de son bail en 2026. Bild a relayé la dernière déclaration de Max Eberl, le directeur sportif du Bayern qui est plutôt confiant pour la prolongation de la star allemande. « Nous négocions avec Musiala un nouveau contrat. Je ne sais pas si ce sera un cadeau de Noël. Je ne peux pas promettre de date », a lâché le dirigeant munichois. Jamal Musiala, encore buteur contre le Borussia Dortmund, est un joueur clé pour Vincent Kompany et un départ serait un coup dur énorme pour le Bayern.

Kylian Mbappé retrouve le sourire

Direction l’Espagne où Kylian Mbappé souffle enfin. «Madrid est déjà là» titre AS puisque le Real qui au final n’est pas du tout fringant depuis le début de saison n’est qu’à un point du Barça et a toujours un match en retard à jouer contre Valence. Kylian Mbappé a marqué et Kylian Mbappé rassure un petit peu. AS se satisfait de son match, Marca un peu moins parce qu’on a conscience que l’attaquant français est encore très loin de son meilleur niveau. L’Equipe préfère positiver, Mbappé retrouve le sourire et Madrid aussi. L’ancien joueur du PSG devra confirmer cette prestation convaincante mercredi soir contre l’Athletic Bilbao.