PSG : Marquinhos sur le point de prolonger

Actuellement sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, Marquinhos a évoqué sa prolongation à l’issue de la victoire parisienne (2-0) en terres niçoises. Auteur de son 400ème avec le maillot du PSG samedi à l’Allianz Riveria, le Brésilien, troisième joueur le plus capé de l’histoire du PSG derrière Marco Verratti et Jean-Marc Pilorget, a notamment confié être proche d’un accord pour prolonger son aventure dans la capitale française.

«Prolonger ? J’espère bien. On est sur les derniers détails. Mon 400e match avec Paris ? Pour moi, c’est incroyable. Je n’imaginais pas ça quand je suis arrivé. J’étais jeune, je pensais juste à m’amuser et à jouer. Il y a eu des bons moments, des moments difficiles, mais comme je l’ai déjà dit, j’ai toujours eu la même passion pour donner le meilleur sur et en dehors du terrain. J’espère faire encore 100, 200 matchs… Le plus possible», a ainsi déclaré l’intéressé en zone mixte.

