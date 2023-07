Barça : Al Hilal envisage de faire une offre pour Robert Lewandowski !

Al-Hilal a la folie des grandeurs ! Dernièrement, le club saoudien a lancé les démarches pour Kylian Mbappé. En ce sens, le pensionnaire de Saudi Pro League a formulé une offre astronomique de 300M€ pour s’attacher les services de l’attaquant du PSG, en froid avec ses dirigeants et poussé vers la sortie. Outre l’international tricolore, Mundo Deportivo informe ce mardi que la formation saoudienne souhaite revenir à la charge pour un serial buteur du vieux continent.

En effet, le média espagnol rapporte qu’Al-Hilal est prêt à secouer à nouveau le marché des transferts et envisage de faire une offre pour Robert Lewandowski pour l’horizon 2024. L’intérêt d’Al-Hilal pour le Polonais ne date pas d’hier. Comme nous l’évoquions, l’attaquant du Barça a déjà été approché début juillet mais avait balayé d’un revers de main la proposition saoudienne. Quelques semaines plus tard, il est peu probable que le joueur de 34 ans ait changé d’avis. Robert Lewandowski a bouclé sa première saison avec le Barça en terminant Pichichi de la Liga avec 23 buts au compteur et en remportant par la même occasion le championnat espagnol. Sans aucun doute, il nourrit de grandes ambitions pour la saison à venir avec le club catalan.

