Atlético de Madrid-Real Madrid : les compositions officielles

Le week-end se termine en beauté en Espagne ce dimanche soir avec l’Atlético de Madrid qui reçoit le Real Madrid pour le derby de la capitale au Cívitas Metropolitano (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). L’Atlético peut être ce soir la première équipe de la saison à empêcher le Real de gagner. Invaincus depuis trois rencontres, les hommes de Diego Simeone n’arrivent tout de même pas à enchaîner les victoires. 7èmes avant le début du match, les Colchoneros peuvent recoller avec le haut du classement et le Real Madrid notamment. Surprise pour ce derby au sommet, Simeone aligne Griezmann d’entrée ! Carrasco et Llorente pour animer les côtés, Kondogbia avec De Paul et Koke au milieu de terrain.

Toujours invaincus depuis le début de la saison toutes compétitions confondues, le Real fait face à son premier gros test. Avec cinq victoires pour le moment, un nouveau succès leur permettra de reprendre la première place du championnat aux dépens du Barça. Ancelotti devra faire sans Karim Benzema ce soir, grand absent de ce derby madrilène. Et pour le remplacer, c’est Rodrygo qui a été choisi à la pointe de l’attaque. Militão fait son retour dans le onze avec Alaba en défense centrale. Tchouaméni enchaîne au milieu avec Kroos et Modric.

Les compositions d'équipes :

Atlético de Madrid : Oblak - Felipe, Witsel, Reinildo - Llorente, De Paul, Kondogbia, Koke (cap.), Carrasco - Griezmann, João Félix.

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militão, Alaba, Mendy - Modric (cap.), Tchouaméni, Kroos - Valverde, Rodrygo, Vinicius Jr.