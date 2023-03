Francfort : Randal Kolo Muani évoque son avenir

La suite après cette publicité

Il sera évidemment l’une des grandes attractions françaises du prochain mercato. Randal Kolo Muani, brillant pour sa première saison sous les couleurs de l’Eintracht Francfort (35 matches, 16 buts, 12 passes décisives), continue d’affoler l’Europe. Si plusieurs grosses pointures s’étaient déjà manifestées l’hiver dernier pour l’attirer, à l’image du Bayern Munich ou de Manchester United, le natif de Bondy avait préféré achever ce qu’il avait entamé en Allemagne. Dans un entretien accordé à L’Équipe ce mercredi, il n’a en revanche pas caché son ambition de rejoindre un grand d’Europe.

«On en parle énormément déjà (de son possible départ dans la presse ndlr), mais j’essaye d’être focalisé sur mon club. On continue nos performances et on verra cet été. Après j’ai toujours rêvé de jouer dans de grands clubs, avoue-t-il, avant d’évoquer son adaptation qu’il imaginait différemment. Je pensais que j’allais avoir besoin d’un temps d’adaptation, une année peut-être. Mais tout a explosé. Dans tous le cas, je suis prêt à toutes les épreuves. Prêt à tout casser.» Il en aura sûrement déjà l’occasion vendredi en Bleus, avec la réception des Pays-Bas au Stade de France (20h45).

