OM : le geste radical d’Alexis Sanchez

Simple coïncidence ou pas, il y a des signes qui ne trompent rarement. Une saison et puis s’en va, Alexis Sanchez ne s’inscrira pas dans la durée avec l’Olympique de Marseille. Pourtant, le Chilien s’est parfaitement intégré au club olympien l’an passé, sous les ordres d’Igor Tudor. Avec 14 buts en Ligue 1 et un volume de jeu crucial pour son équipe, l’ancien attaquant d’Arsenal a fait le travail. Mais un départ est inévitable. L’OM a déjà préparé l’avenir, sans Alexis devant. Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye ont rejoint l’équipe de Marcelino, et les Olympiens espèrent réaliser de grandes choses cette saison.

De son côté, le Chilien n’a pas encore trouvé de nouveau point de chute, malgré son désir de revenir à l’Inter Milan. Ce qui est certain, c’est qu’Alexis Sanchez ne souhaite plus être lié à Marseille. En démontre son activité, assez surprenante, sur Instagram. En effet, le natif de Tocopilla s’est désabonné de l’OM, et ne suit plus aucun de ses coéquipiers marseillais. À 34 ans, ce comportement interroge forcément. Est-ce simplement une manière de confirmer ses envies d’ailleurs ? Seul Alexis le sait, mais la rupture est proche.