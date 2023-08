Alexis Sanchez a choisi sa prochaine destination !

La suite après cette publicité

Où jouera Alexis Sanchez la saison prochaine ? C’est la question que se posent de nombreux observateurs. Si le FC Barcelone est une destination probable, notamment après le départ d’Ousmane Dembélé, tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain, et que l’OM est toujours cité parmi les candidats potentiels, l’international chilien (153 sélections, 51 buts) semble avoir une idée en tête pour son avenir.

En effet, malgré les intérêts affichés par l’Arabie saoudite et le continent latinoaméricain (Flamengo, Palmeiras, Grêmio et Corinthians), l’ancien buteur des Phocéens - 14 buts en Ligue 1 - ne devrait pas faire son retour au Vélodrome. Selon les dernières informations du Corriere Della Serra, Alexis Sanchez a ainsi repoussé toutes les offres (notamment espagnoles) pour revenir… en Serie A. D’après le média italien, l’ancien buteur d’Arsenal ou encore Manchester United attendrait désormais un signe de son ancien club, l’Inter Milan.

À lire

OM : la très bonne surprise François-Régis Mughe

Sanchez espère un retour à l’Inter mais…

À la recherche d’un attaquant expérimenté et capable d’apporter sa classe après le départ de Romelu Lukaku ou encore Edin Džeko, Simone Inzaghi avait d’ailleurs approuvé le profil du Chilien de 34 ans. Méfiance toutefois puisque le quotidien transalpin précise que rien ne bougera du côté des deuxièmes attaquants tant que Joaquín Correa restera au club. Par ailleurs et après avoir enrôlé Marcus Thuram, les Nerazzurri auraient fait de Gianluca Scamacca leur priorité offensive.

La suite après cette publicité

Dans cette optique, le Corriere Della Serra précise qu’une offre de 22 millions d’euros (+ bonus) a d’ores et déjà été transmise à West Ham. Acheté 36M€ par les Hammers et estimé à 30M€, celui qui a inscrit 3 petits buts en 16 rencontres de Premier League la saison passée pourrait donc être le nouveau renfort des pensionnaires du Giuseppe Meazza. De son côté, Alexis Sanchez, qui continue de diffuser quelques photos de vacances sur ses réseaux sociaux, devrait attendre l’Inter encore quelques jours… Une chose est sûre, après avoir signé Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye, l’OM est en passe de dire définitivement adieu à la piste Sanchez…