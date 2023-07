L’Inter Milan étudie un retour d’Alexis Sanchez

La suite après cette publicité

Il a été l’un des hommes forts de l’OM d’Igor Tudor la saison passée. Recruté l’été dernier par le club marseillais, Alexis Sanchez a marqué les esprits. Aligné à 44 reprises par l’entraîneur croate, le transfuge du Barça a compilé 18 buts et 3 passes décisives, participant ainsi de manière active à la belle saison phocéenne. Et alors que les Olympiens ont recruté Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaila Sarr et bientôt Iliman Ndiaye pour renforcer leur attaque cet été, une éventuelle prolongation de l’ancien Gunner pourrait être compromise alors que son contrat sur la Canebière a expiré le 30 juin dernier.

En ce sens, "El Nino Maravilla" ne manque pas de courtisans. En effet, d’après le Corriere della Serra, son retour serait étudié du côté de l’Inter Milan. A la recherche d’un attaquant expérimenté et capable d’apporter sa classe après le départ de Romelu Lukaku, Simone Inzaghi aurait approuvé le profil du Chilien de 34 ans. Alors que les pistes menant à Morata et Zapata patinent dans ce registre, c’est donc Sanchez qui pourrait faire son retour en Lombardie.

