Gilbert Brisbois répond à l'OM après les injures contre Alvaro Gonzalez

Les propos injurieux tenus par Jérôme Rothen («double-garce» et «double-salope») sur RMC jeudi dernier à l'encontre d'Alvaro Gonzalez après le match à Nantes font du bruit à l'OM. Par le biais de son directeur de la communication, Jacques Cardoze, le club phocéen a même demandé des excuses publiques, en plus de sanctions contre l'ancien joueur du PSG, tout en évoquant la possibilité de porter l'affaire en justice.

La réponse de Gilbert Brisbois, présentateur de cette émission, n'a pas tardé. Il invoque des paroles sorties de leur contexte et une expression d'usage. «Cher Jacques Cardoze, avez-vous écouté le débat ? L’histoire du foot est faite de joueurs qui jouent avec les règles et on aime ça ! Eric Di Meco a conceptualisé l’idée », assure le journaliste à son ancien confrère, l'invitant à écouter le débat de l'émission en question.