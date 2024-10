L’échange surprenant entre Cristiano Ronaldo et Wojciech Szczesny

Sorti de sa retraite après un mois sans jouer et son départ de la Juventus, Wojciech Szczesny (34 ans) a finalement rebondi du côté du FC Barcelone. Un choix qui s’est décidé suite à la longue blessure du portier des Blaugranas, Marc-André ter Stegen. S’il ne joue plus avec la sélection polonaise, Wojciech Szczesny était présent samedi dernier pour voir le match entre la Pologne et le Portugal remporté 3-1 par les Lusitaniens.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, il a eu un échange avec Cristiano Ronaldo où il a expliqué qu’il était au FC Barcelone désormais, une information bien connue de l’attaquant portugais. Wojciech Szczesny a ensuite expliqué à ce dernier que son fils l’appréciait : «c’est un de tes fans. Ne t’inquiète pas, je ne dirai rien à personne.» Suite à cela, Cristiano Ronaldo a pris des nouvelles de celui qui a été son coéquipier à la Juventus entre 2018 et 2021 : «tout va bien (rires ndlr), tu es content ? Incroyable, tu as pris ta retraite et tu vas dans un grand club.»