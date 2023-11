Le meilleur gardien du monde Emiliano Martinez se fait détruire en Angleterre !

Emiliano Martinez est-il vraiment le meilleur gardien du monde ? Pour beaucoup d’internautes, ce n’est pas le cas, mais lors de la cérémonie du dernier Ballon d’Or, c’est lui qui a remporté le prix Yachine, récompensant le meilleur portier sur la saison écoulée. Bien sûr, ses prestations décisives lors du dernier Mondial ont été plus que décisives dans l’attribution de cette distinction individuelle. Et il faut dire qu’au Qatar, il a été particulièrement bon sur sa ligne.

Même s’il a fait parler de lui pour des raisons un peu extra-sportives, comme son comportement lors de la célébration et ses piques à Kylian Mbappé, le portier d’Aston Villa a été un des principaux artisans du titre de l’Albiceleste. Seulement, quelques jours après avoir reçu ce joli titre au théâtre du Châtelet de Paris, le gardien de 31 ans a vécu un dimanche après-midi difficile sur la pelouse de Nottingham Forest.

Les médias se régalent

Sur une tentative lointaine d’Orel Mangala, l’Argentin a commis une belle bourde. Il a ainsi mis la main de façon un peu trop molle, et le ballon a terminé sa course au fond des filets, permettant à Forest de doubler la mise. Ce qui fait réagir outre-Manche. « Emiliano Martinez donne un coup de main à l’équipe de Steve Cooper », explique ainsi le Daily Mail, qui rajoute que « le sport d’élite a l’habitude de faire redescendre sur terre les meilleurs et après la défaite d’Aston Villa à Nottingham, Emiliano Martinez ne connaît cette sensation que trop bien ».

« Emiliano Martinez a fait une erreur la semaine où il a été nommé meilleur gardien du monde », écrit Sky Sports, qui évoque aussi un « retour sur terre brutal » pour le gardien de Mar del Plata. TalkSport évoque de son côté « un jour à oublier » pour lui. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont aussi été assez fortes, et même les fans français en ont profité pour se venger un peu et lui rendre la pareille en le taclant. Mais, boulette ou pas, Emiliano Martinez a remporté le Mondial et le trophée Yachine. Et ça, personne ne le lui enlèvera.