Le FC Nantes sur Mipo Odubeko

Son CV a de quoi faire pâlir plus d’un joueur pro. Alors certes, c’était en équipe de jeunes, mais Mipo Odubeko peut se targuer d’être passé par Manchester United, Manchester City et plus récemment par West Ham avec qui il a réalisé de belles choses en U21 enchaînant les gros matches et les buts. Auteur de 35 buts et 6 passes décisives en 81 matches toutes compétitions depuis le début de sa jeune carrière, cet attaquant international U21 irlandais (3 sélections, 1 but) d’origine nigériane a refusé une prolongation de deux ans de la part de West Ham pour tenter sa chance loin des Hammers.

Aux Pays-Bas du côté du VV Venlo pour sa préparation physique, cet attaquant dont le profil n’est pas sans rappeler celui de Folarin Balogun, est aujourd’hui très apprécié en France. Comme nous vous le révélions, Bastia est sur le coup, mais n’est pas seul. D’autres clubs de L2 ont coché le nom de Mipo Odubeko. Idem en Ligue 1 où, selon nos informations, deux formations, dont le FC Nantes, réfléchissent à proposer un contrat à l’attaquant de 20 ans.

