Un cadre du Bayern Munich rejette le FC Barcelone

Depuis plusieurs années, le FC Barcelone court après son lustre d’antan. Les finances étant dans un état critique durant les dernières années de Lionel Messi au club et depuis, le club catalan doit alors se tourner vers des opportunités peu onéreuses. Un système qui affiche clairement ses limites car la formation barcelonaise est aux abois sportivement malgré une saison dernière intéressante avec un titre en Liga. Cette saison, Xavi est même pointé du doigt pour plusieurs errements tactiques qui mettent le Barça dans une position délicate en championnat avec une quatrième place décevante, mais surtout dix points de retard sur le Real Madrid, solide leader.

La suite après cette publicité

Pour revenir sur le devant de la scène, le champion d’Espagne en titre multiplie ainsi les pistes pour se renforcer. Ainsi, plusieurs joueurs ont été ciblés et le désir de recruter un ailier percutant et référencé était ardent au sein de la direction catalane. De ce fait, le nom de Leroy Sané était cité du côté de Barcelone. Sous contrat jusqu’en 2025 avec le Bayern Munich, l’international allemand (59 sélections, 13 buts) faisait attendre sa direction pour une prolongation, restant à l’écoute d’offres pouvant l’intéresser. Finalement, le natif d’Essen aurait repoussé les avances du Barça d’après les informations de Sport. Alors que Fali Ramadani, l’ancien agent du joueur de 28 ans, ne s’occupe plus de ses services, les contacts entre les deux parties ont même été rompus, selon la publication catalane. Une prolongation au Bayern Munich semble désormais plus que probable.