PSG - Reims : les compositions probables

Toujours à la recherche d’un renfort offensif à deux semaines d’affronter le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain reçoit ce dimanche soir le Stade de Reims dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. L’occasion pour le club de la capitale de se relancer en championnat après le revers subi à Rennes (1-0), mais également de creuser l’écart à cinq points, en cas de victoire, avec le Racing Club de Lens, tenu en échec à Troyes samedi après-midi (1-1). Pour cela, il faudra faire face à une équipe champenoise invaincue sur ses 12 derniers matches toutes compétitions confondues (L1 et Coupe de France).

De plus, le dernier affrontement entre les deux formations, datant d’octobre dernier, s’était terminé sur un score vierge et de parité (0-0), dans un match entaché par l’expulsion de Sergio Ramos en première période. Le SdR avait d’ailleurs déjà réussi à s’imposer au Parc des Princes, lors de la saison 2019/2020 avec des réalisations de Hassane Kamara et Boulaye Dia (2-0). Mais depuis, les Parisiens ont enchaîné cinq succès de rang, que ce soit à Auguste-Delaune ou dans son propre antre. Un match de clôture de la première journée de la seconde partie de saison qui pourrait nous réserver donc une petite surprise entre le 4e et le 7e sur les résultats des 5 derniers matches.

Soler attendu comme titulaire, Reims avec Ito et Zeneli

Concernant les compositions, en débutant avec celle des hommes de Christophe Galtier, sacrés champions d’automne. Le technicien parisien devrait proposer un 4-4-2 à plat, avec Gianluigi Donnarumma en dernier rempart. Sergio Ramos et Marquinhos formeraient la charnière centrale, accompagnés par les latéraux Achraf Hakimi et Juan Bernat. Le double pivot serait, quant à lui, composé de Renato Sanches et Vitinha, avec Carlos Soler sur le couloir droit et Neymar Jr à gauche. Enfin, Lionel Messi serait aux côtés de Kylian Mbappé pour compléter la meilleure attaque du championnat (48 réalisations en 19 matches).

Du côté rémois, Will Still garderait son 4-2-3-1 habituel. Yehvann Diouf protègerait les buts derrière l’arrière-garde, qui serait composée du capitaine Yunis Abdelhamid et Emmanuel Agbadou, tandis que Thomas Foket et Thibault De Smet. Azor Matusiwa et Marshall Munetsi s’occuperait de gérer l’entrejeu, avec Jens Cajuste en numéro 10. Sur les ailes, on retrouverait Junya Ito à droite et Arber Zeneli de l’autre côté, tandis que Folarin Balogun, auteur de 10 buts depuis le début de la saison, serait seul à la pointe de l’attaque.