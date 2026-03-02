Hyeon-Gyu Oh, l’ovni Sud-coréen qui rend fou la Turquie

L’histoire devait plutôt s’écrire en Bundesliga. Cet été, Stuttgart était prêt à débourser 28 millions d’euros pour s’offrir Hyeon-Gyu Oh, buteur de Genk. Le deal semblait bouclé mais au moment de la visite médicale, le transfert a capoté. Stuttgart avait décidé de se rétracter au dernier moment après la découverte d’une ancienne blessure au genou. Le club allemand ne voulait prendre aucun risque. Il voulait surtout renégocier le prix à la baisse, une proposition immédiatement rejetée par Genk qui n’avait trouvé aucun problème lors de sa signature. Hyeon-Gyu Oh avait dû sortir du silence dans la foulée pour rassurer les supporters. « Bien sûr que je n’ai aucun problème physique. J’avais eu un souci au genou quand j’avais seize ans, mais depuis, je n’ai jamais plus ressenti la moindre gêne. Ce fut un coup dur, mais je suis content que la vérité ait rapidement éclaté. » Résultat, l’attaquant Sud-coréen est resté 6 mois de plus à Genk, le temps d’inscrire 10 buts et 3 passes décisives supplémentaires.

Il y a deux semaines, Besiktas est arrivé dans le dossier pour tenter le coup. Avec un Genk qui souhaitait vendre pour sa santé financière, un accord a rapidement été trouvé et le club turc officialisait la signature de l’attaquant de 24 ans pour 14 millions d’euros hors bonus, et un contrat jusqu’en juin 2029. Il devenait au passage le premier joueur sud-coréen de l’histoire du club. Un transfert rendu possible par la vente de Tammy Abraham à Aston Villa dans ce même mercato et qui a donc permis à Besiktas d’avoir les ressources nécessaires pour s’aligner sur ce deal. Sportivement, ce joli coup avait le mérite d’être tenté pour un attaquant à la trajectoire particulière. Passé par le Celtic où il avait connu quelques difficultés, Hyeon-Gyu Oh avait véritablement explosé à Genk. En 73 matchs avec les Limbourgeois, il avait planté 22 buts et délivré 6 passes décisives. Et ses débuts avec Besiktas étaient donc attendus.

Un départ canon

Ses débuts, parlons-en. Ils ont été tout simplement sensationnels pour l’international sud-coréen (24 sélections, 6 buts). Dès sa première apparition sous ses nouvelles couleurs, face à Alanyaspor, il claque un retourné acrobatique somptueux pour égaliser à 2-2 (54e). Une entrée en matière qui a immédiatement mis Istanbul à ses pieds. Le match d’après, dans le derby contre Basaksehir, il trouve encore le chemin des filets avant de délivrer une merveille de passe décisive pour Orkun Kökçü d’une talonnade splendide qui permet à Besiktas de s’imposer 3-2. Et le week-end dernier, face à Göztepe (4-0), il s’offre son troisième but, en 3 matches consécutif d’une frappe surpuissante flashée à 122 km/h. Rien que ça. Il a été l’auteur de 3 buts et 2 passes décisives pour ses trois premières titularisations dans sa nouvelle équipe. Un poisson dans l’eau.

Après le coup de sifflet final, le buteur de 24 ans avait d’ailleurs laissé éclater sa joie. « Avant de rejoindre Besiktas, je rêvais de marquer à chaque match. Jusqu’à présent, j’y suis arrivé. Ici, quand je rentre sur le terrain, je me sens comme à la maison et comme en Corée en même temps. L’atmosphère et l’accueil des supporters me font me sentir très bien. Chaque matin, je me lève en me disant que c’est peut-être mon dernier match, et ça se ressent dans mes buts. Ils m’ont mis un peu de pression aussi. Après deux matchs avec un but à chaque fois, je voulais en marquer un troisième. Je m’y suis bien préparé. Le résultat est beau. Le Mondial approche. Je veux marquer beaucoup de buts et réussir jusqu’à là. Besiktas est mon destin. Je voulais vraiment venir ici. Ça s’est fait. Je suis très heureux de chaque journée passée ici » Preuve de son intégration express, alors qu’il devait sortir peu après l’heure de jeu, Hyeon-Gyu Oh s’est permis de demander à son coach de rester sur le terrain sentant son moment venir. Il ne s’est pas trompé et l’instinct du buteur a parlé. Son but a fait lever les foules et a poussé son coach Sergen Yalçın sur les genoux, choqué par la frappe de son attaquant. Une image qui a fait le tour des réseaux sociaux en quelques minutes. Hyeon-Gyu Oh, qui est devenu le premier joueur de l’histoire de Besiktas à inscrire un but lors de chacun de ses trois premiers matchs, risque de devenir une véritable coqueluche dans sa nouvelle équipe. Ce samedi, il a encore été excellent face à Kocaelispor même s’il n’a pas trouvé le chemin des filets cette fois. Et c’est sans doute Stuttgart qui s’en mordra les doigts.